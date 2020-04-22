В Кировской области женщину накажут за жесткое обращение с детьми

22 Апр 2020 2020-04-22T18:10:45+03:00

Мать уходила из дома и оставляла своих детей одних Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

На 29-летнюю жительницы Немского района завели уголовное дело за жестокое обращении с детьми. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

Ведомство провело проверку на основании жалобы от органов опеки. Оказалось, что 29-летняя мать двоих детей с декабря 2019 по март 2020 года злоупотребляла спиртным. Женщина уходила из дома и оставляла свою 8-летнюю дочь и 2-летного сына одних. Девочке приходилось самой готовить еду и кормить своего брата.

Материалы проверки прокуратура направила в полицию. Областное УМВД возбудило уголовное дело по факту неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Расследование продолжается.

Аналогичный случай произошел в Куменском районе в феврале нынешнего года. Тогда мать оставила своих маленьких детей одних в холодном доме без еды. На нерадивую родительницу завели уголовное дело.

Еще одна подобная трагедия произошла в Кирове в феврале 2019 года. 22-летняя Мария Пленкина бросила свою двухлетнюю дочь одну в запертой квартире практически без еды и воды на неделю. Девочка умерла от обезвоживания. Пленкину приговорили к 13 годам тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU