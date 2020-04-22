2020-04-22T17:10:55+03:00
Коронавирус Covid-19

У кировчанки, находившейся на карантине по коронавирусу, родился ребенок

Роды принимали специалисты горбольницы №5 и перинатального центра
Анастасия Трефилова
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Новорожденного на скорой увезли в перинатальный центр.Новорожденного на скорой увезли в перинатальный центр.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Кировчанка родила ребенка, находясь на карантине по коронавирусу. Состояние матери врачи оценивают как удовлетворительное. Младенец сейчас находится в кировском перинатальном центре в условиях изоляции. Об этом рассказала пресс-служба правительства области.

Женщина - контактная с пациентом, зараженным коронавирусом. Экстренные роды принимали в городской больнице №5, в отделении, открытом для пациентов на домашнем карантине. Кировчанка поступила в отделение 22 апреля в 7 утра, а в 10 утра уже родила мальчика.

Для принятия родов в больнице сформировали бригаду врачей из пятой больницы и перинатального центра. Учитывая то, что женщина - контактное лицо зараженного коронавирусом пациента, весь персонал был в средствах индивидуальной защиты.

Новорожденного на «скорой» отвезли в Перинатальный центр. Сейчас он находится там в условиях изоляции. В центре ребенку, в том числе, проведут исследование на коронавирус.

Состояние роженицы врачи оценили как удовлетворительное. Она продолжит лечиться в специализированном отделении пятой горбольницы. Сейчас там находится 7 пациентов, включая еще одну беременную женщину. Главврач медицинского учреждения отметил, что за последние 40 лет это первые роды в стенах пятой горбольницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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