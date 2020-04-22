2020-04-22T16:14:36+03:00
Общество

Долги по зарплате в Кировской области составили почти 44 миллиона рублей

Об этом сообщили в Росстате
Виктор Карпов
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В России работодатели должны своим сотрудникам более 2 млрд рублейВ России работодатели должны своим сотрудникам более 2 млрд рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Росстат опубликовал статистику задолженностей по заработной плате в регионах на 1 апреля 2020 года.

Согласно этому документу долги по зарплате в Кировской области составляют 43,9 миллиона рублей. Так, регион занимает третье место по задолженностям в Приволжском федеральном округе. Выше показатели только у Татарстана - 50,8 млн рублей и Башкортостана - 46,2 млн рублей.

Отметим, что в целом по России работодатели должны своим сотрудникам более 2 млрд рублей. Основная доля задолженности по заработной плате приходится на организации:

-обрабатывающего производства - 42%;

-добычи полезных ископаемых - 18%;

-строительные компании - 14%;

-сельского хозяйства и лесозаготовки – 8%;

-транспортные предприятия – 7%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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