Долги по зарплате в Кировской области составили почти 44 миллиона рублей
Росстат опубликовал статистику задолженностей по заработной плате в регионах на 1 апреля 2020 года.
Согласно этому документу долги по зарплате в Кировской области составляют 43,9 миллиона рублей. Так, регион занимает третье место по задолженностям в Приволжском федеральном округе. Выше показатели только у Татарстана - 50,8 млн рублей и Башкортостана - 46,2 млн рублей.
Отметим, что в целом по России работодатели должны своим сотрудникам более 2 млрд рублей. Основная доля задолженности по заработной плате приходится на организации:
-обрабатывающего производства - 42%;
-добычи полезных ископаемых - 18%;
-строительные компании - 14%;
-сельского хозяйства и лесозаготовки – 8%;
-транспортные предприятия – 7%.
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ИСТОЧНИК KP.RU