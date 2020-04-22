В Кировской области появился новый уполномоченный по правам человека

22 Апр 2020 2020-04-22T15:01:42+03:00

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Вчера, 21 апреля, депутаты Законодательного Собрания Кировской области одобрили кандидатуру нового уполномоченного по правам человека. На должность назначили Галину Буркову. За нее проголосовали 32 депутата из 39 присутствовавших. С 2015 года эту должность возглавлял Александр Панов, у которого закончился срок полномочий.

На заседании Галина Буркова вышла из состава депутатов ЗСКО и оставила должность председателя комитета по социальным вопросам. Это было необходимо для того, чтобы назначить ее новым уполномоченным по правам человека.

СПРАВКА «КП»

Галина Буркова родилась 8 марта 1959 года в поселке Сосновка Вятско-Полянского района Кировской области. Закончила в 1989 году Ленинградский государственный институт культуры имени Н.К. Крупской. С 2011 по 2018 год работала помощником члена Совета Федерации РФ. В 2018 году назначена на должность председатель комитета по социальным вопросам Законодательного Собрания Кировской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU