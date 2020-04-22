В Кировской области появился новый уполномоченный по правам человека
Вчера, 21 апреля, депутаты Законодательного Собрания Кировской области одобрили кандидатуру нового уполномоченного по правам человека. На должность назначили Галину Буркову. За нее проголосовали 32 депутата из 39 присутствовавших. С 2015 года эту должность возглавлял Александр Панов, у которого закончился срок полномочий.
На заседании Галина Буркова вышла из состава депутатов ЗСКО и оставила должность председателя комитета по социальным вопросам. Это было необходимо для того, чтобы назначить ее новым уполномоченным по правам человека.
СПРАВКА «КП»
Галина Буркова родилась 8 марта 1959 года в поселке Сосновка Вятско-Полянского района Кировской области. Закончила в 1989 году Ленинградский государственный институт культуры имени Н.К. Крупской. С 2011 по 2018 год работала помощником члена Совета Федерации РФ. В 2018 году назначена на должность председатель комитета по социальным вопросам Законодательного Собрания Кировской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU