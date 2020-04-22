2020-04-22T14:03:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кировской области МСП в 2020 году проверять не будут

Об этом сообщили в Госинспекции труда
Виктор Карпов
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Государственной инспекции труда опубликовала план проверок на 2020 год. Фото: rostrud.ruГосударственной инспекции труда опубликовала план проверок на 2020 год. Фото: rostrud.ru
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Государственной инспекции труда Кировской области опубликовала план проверок на 2020 год.

Из него исключили субъекты малого и среднего бизнеса, некоммерческие организации с численностью сотрудников менее 200 человек, а также субъекты, чья деятельность не отнесена к категории высокого риска. Отметим, что это относится к организациям, которые официально включены в реестр МСП. С измененным планом проверок можно ознакомиться на сайте Гострудинспекции.

Напомним, что такие меры применяются для поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Помимо этого, предприниматели получат отсрочку по налогам и страховым взносам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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