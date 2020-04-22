В Слободском в пожаре погиб 53-летний мужчина
Возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме
Cледствие проводит проверку по факту пожараФото: Олег РУКАВИЦЫН
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21 апреля в городе Слободской загорелся один из деревянных домов. Об этом рассказали пресс-службе СК РФ по Кировской области.
Пожар вспыхнул в одноэтажном деревянном доме по улице Ленина. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение погибшего с огнем при курении. Во время тушения спасатели обнаружили тело 53-летнего хозяина дома.
Сейчас следствие проводит проверку по факту пожара. Для установления причины смерти 53-летнего мужчины назначена экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU