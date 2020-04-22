В Кирове запустили интернет-акцию «Бессмертный полк»
В Кирове стартовала интернет-акция «Бессмертный полк». Она пройдет на официальном сайте администрации города. Принять участие могут все желающие. Потерты ветеранов можно увидеть на главной странице сайта.
Для того, чтобы принять участие в акции на интернет-портале, нужно перейти в раздел «Рассказать о ветеране». В поле необходимо указать фамилию, имя, отчество ветерана, годы его жизни и прикрепить фотографию героя. По желанию можно указать звание бойца и написать историю о нем.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса традиционное празднование Дня Победы перенесут на неопределенный срок
Потерты ветеранов можно увидеть на главной странице сайта. Фото: admkirov.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU