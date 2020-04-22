Коронавирус в Кирове: двое человек вылечились, 52 заболели
По состоянию на 21 апреля в Кировской области зарегистрировано:
- 278 случаев заражения коронавирусом;
- 20 случаев выздоровления;
- 3 случая смерти;
- 3931 взрослый кировчанин и 293 ребенка находятся на домашнем карантине;
- 4497 человек снято с карантина за период наблюдения, в том числе 448 детей;
- 1740 исследований на коронавирус проведено за минувшие сутки;
- 1355 человек обследовались на инфекцию за минувшие сутки;
- 24447 кировчан всего прошли тест на коронавирус.
Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru
Резкий скачок подтвержденных случаев обусловлен тем, что 52 результата анализов вахтовиков, приехавших из Москвы, стали известны одновременно. Их возвращение в регион фиксируется Роспотребнадзором и минздравом Кировской области, а также руководителями районов региона, в которые они приезжают. По прибытию кировчане сообщают о своем приезде и уходят на двухнедельную самоизоляцию.
Также утром 22 апреля из инфекционного госпиталя выписали еще двоих вылечившихся пациентов.
Убедительно просим кировчан, особенно пожилого возраста и имеющих хронические заболевания, оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU