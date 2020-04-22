2020-04-22T12:39:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: двое человек вылечились, 52 заболели

Все новые заразившиеся - вахтовики, вернувшиеся из Москвы
Анастасия РОМАНОВА
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Результаты анализов вахтовиков, вернувшихся из Москвы, стали известны одновременно - оттуда и резкий скачок.Результаты анализов вахтовиков, вернувшихся из Москвы, стали известны одновременно - оттуда и резкий скачок.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По состоянию на 21 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 278 случаев заражения коронавирусом;

- 20 случаев выздоровления;

- 3 случая смерти;

- 3931 взрослый кировчанин и 293 ребенка находятся на домашнем карантине;

- 4497 человек снято с карантина за период наблюдения, в том числе 448 детей;

- 1740 исследований на коронавирус проведено за минувшие сутки;

- 1355 человек обследовались на инфекцию за минувшие сутки;

- 24447 кировчан всего прошли тест на коронавирус.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Резкий скачок подтвержденных случаев обусловлен тем, что 52 результата анализов вахтовиков, приехавших из Москвы, стали известны одновременно. Их возвращение в регион фиксируется Роспотребнадзором и минздравом Кировской области, а также руководителями районов региона, в которые они приезжают. По прибытию кировчане сообщают о своем приезде и уходят на двухнедельную самоизоляцию.

Также утром 22 апреля из инфекционного госпиталя выписали еще двоих вылечившихся пациентов.

Убедительно просим кировчан, особенно пожилого возраста и имеющих хронические заболевания, оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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