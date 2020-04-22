2020-04-22T12:12:29+03:00
Общество

Паводок в Кировской области: без автомобильного сообщения остались 7 деревень

Пик полноводья ожидается к концу мая
Виктор Карпов
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Ежесуточный подъем уровня воды составляет 10 см. Фото: kirovreg.ruЕжесуточный подъем уровня воды составляет 10 см. Фото: kirovreg.ru
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В Советском районе на период полноводья прекращено движение по деревянному мосту через реку Немду. Сейчас без автомобильного движения остались деревня Пирогово, Гиблянка, Верхопижимье, Яны, Борок, Лесниково и село Завертная. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Заместитель председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Советского района Евгений Муравьев рассказал, что состоялась плановая разборка деревянного моста.

-Проводится ежедневный мониторинг уровня воды в реке Вятке в целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации, - уточнил Евгений Муравьев. - В среднем ежесуточный подъем уровня воды составляет 10 см. Сейчас она находится на отметке 497 см. Отмечу, что угроза подтопления возникает, если вода поднимается до 600 см, мы держим ситуацию на контроле.

Сейчас для населения организована переправа на моторной лодке. Она осуществляется в дневное время, начиная с 4 утра и заканчивая в 19 часов вечера. Евгений Муравьев добавил, что пик паводка ожидается к концу мая.

Отметим, что имеется объездная дорога через город Советск - деревню Челка - деревню Лесниково.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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