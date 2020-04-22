2020-04-22T11:31:58+03:00
Общество

Кировские предприятия вошли в перечень системообразующих по всей стране

Это несколько самостоятельных организаций и региональные филиалы
Алена Михайлова
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Несколько кировских предприятий вошли в общероссийский перечень системообразующих организаций. Фото: kirovreg.ruНесколько кировских предприятий вошли в общероссийский перечень системообразующих организаций. Фото: kirovreg.ru
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Кировские предприятия вошли в общероссийский список системообразующих организаций. Перечень появился на сайте Минпромторга РФ.

Согласно утвержденному списку, из наших предприятий важны для обеспечения страны фабрика игрушек «Весна» и вятскополянский ООО «Молот-Оружие». Также в перечень вошли АО «КПМ», являющийся частью концерна «Алмаз-Антей», ЦКК «Вяткалесинвест» и Вятский фанерный комбинат, принадлежащие ООО «Группа компаний «Сегежа». Кроме того, в списке есть АО «Гало-Полимер» и АО «ОХК «Уралхим», чьи филиалы есть в Кировской области - в Вятских Полянах и Кирово-Чепецке соответственно.

Напомним, что ранее правительство нашего региона утвердило список собственных системообразующих предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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