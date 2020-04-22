В Костино ремонтируют памятник ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС
В Костино начали ремонтировать памятник ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Как сообщает Октябрьское теруправление, из-за перепада температур минувшей зимой плитка на памятнике потрескалась. Теперь ее собираются восстановить.
Сейчас подрядчик уже приступил к работам. Завершить ремонт памятника планируется к годовщине трагедии на ЧАЭС - 26 апреля. Этот день также считается Днем памяти ликвидаторов и жертв последствий радиационных аварий и катастроф.
Напомним, помимо этого в Кирове сейчас ремонтируют мемориальные комплексы на Лобановском, Мезринско-Петелинском и Старомакарьевском кладбищах. Завершить работу по их реставрации планируют 1 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU