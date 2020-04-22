2020-04-22T11:07:29+03:00
Общество

В Костино ремонтируют памятник ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС

К 26 апреля работы планируют завершить
Анастасия РОМАНОВА
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Подрядчик уже приступил к замене плитки. Фото: admkirov.ruПодрядчик уже приступил к замене плитки. Фото: admkirov.ru
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В Костино начали ремонтировать памятник ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Как сообщает Октябрьское теруправление, из-за перепада температур минувшей зимой плитка на памятнике потрескалась. Теперь ее собираются восстановить.

Сейчас подрядчик уже приступил к работам. Завершить ремонт памятника планируется к годовщине трагедии на ЧАЭС - 26 апреля. Этот день также считается Днем памяти ликвидаторов и жертв последствий радиационных аварий и катастроф.

Напомним, помимо этого в Кирове сейчас ремонтируют мемориальные комплексы на Лобановском, Мезринско-Петелинском и Старомакарьевском кладбищах. Завершить работу по их реставрации планируют 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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