В Костино ремонтируют памятник ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС

22 Апр 2020 2020-04-22T11:07:29+03:00

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В Костино начали ремонтировать памятник ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Как сообщает Октябрьское теруправление, из-за перепада температур минувшей зимой плитка на памятнике потрескалась. Теперь ее собираются восстановить.

Сейчас подрядчик уже приступил к работам. Завершить ремонт памятника планируется к годовщине трагедии на ЧАЭС - 26 апреля. Этот день также считается Днем памяти ликвидаторов и жертв последствий радиационных аварий и катастроф.

Напомним, помимо этого в Кирове сейчас ремонтируют мемориальные комплексы на Лобановском, Мезринско-Петелинском и Старомакарьевском кладбищах. Завершить работу по их реставрации планируют 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU