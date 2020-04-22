2020-04-22T10:52:39+03:00
Здоровье

Кировские офтальмологи освоили новый метод лечения катаракты

Врачам удалось добиться высокой остроты зрения
Виктор Карпов
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Врачи провели первые операции по замене интраокулярных линз. Фото: kirovreg.ruВрачи провели первые операции по замене интраокулярных линз. Фото: kirovreg.ru
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Врачи Кировской клинической офтальмологической больницы провели первые операции по лечению катаракты с использованием интраокулярных линз.

Катаракта - это одно из самых распространенных заболевание глаз. Ежегодно кировские врачи выполняют более 4000 операций по замене хрусталика на искусственную линзу. Но часто при развитии катаракты возникает осложнение в виде астигматизма. Поэтому эффект от операций может снижаться.

Заболевание развивается в пожилом возрасте. Фото: kirovreg.ru

Заболевание развивается в пожилом возрасте. Фото: kirovreg.ru

Сейчас разработана новая интраокулярная линза, которая внедряется в глаз заменяя натуральный хрусталик. Кировские врачи прошли обучение и освоили новую методику. Также в медицинские учреждения закуплено необходимое оборудованием.

Недавно в Кирове провели первые операции по замене интраокулярных линз двум жителям области. Операции прошли успешно. Врачам удалось добиться высокой остроты зрения. Отметим, что для каждого пациента линзы заказываются индивидуально.

-Мы планируем и дальше расширять арсенал возможностей наших хирургов при оказании помощи жителям региона, – подчеркнула главный врач Кировской клинической офтальмологической больницы Юлия Кудрявцева. - Наша цель - максимально возможное повышение уровня жизни пациентов после операции: возвращение трудоспособных граждан к профессиональной деятельности, сохранение активной жизни пожилым пациентам. Внедрение метода имплантации торических интраокулярных линз – один из шагов в этом направлении. И мы не останавливаемся на достигнутом, будем внедрять все новые и новые методы борьбы с устранимой слепотой.

СПРАВКА «КП»

Хрусталик в наших глазах - это естественная биологическая линза. Она отвечает за фокусировку светового потока на сетчатке. Но есть заболевания, которые влияют на хрусталик. Самое частое из них - катаракта, когда естественная линза глаза становится мутной. Как правило заболевание развивается в пожилом возрасте и при хронических заболеваниях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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