Руководители «Фонда капремонта Кировской области» незаконно получали премии и надбавки к зарплате

22 Апр 2020 2020-04-22T09:41:24+03:00

При этом плановых показателей за два года фонду достичь не удалось

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Контрольно-счетная палата Кировской области проверила работу «Фонда капремонта» в 2018-2019 годах. Специалисты выявили многочисленные нарушения.

Так, уточняется, что в программе капремонта находятся 9 693 многоквартирных дома. За два года Фонд завершил работы только в 1620 зданиях. При этом, по данным на 1 января текущего года, на счетах организации находилось 2,9 млрд рублей взносов на капитальный ремонт. Кроме того, из областного бюджета Фонд получил субсидии на административно-хозяйственные расходы размером в 102,7 миллиона рублей. Достичь плановые задачи и показатели организации не удалось.

Сообщили в КСП и о том, что задолженность по взносам на счету регионального оператора за два года выросла с 650 до 878 миллионов рублей. По мнению специалистов, это связано с тем, что в Фонде не вели работы по ее взысканию с жителей.

Также оказалось, что Министерство энергетики и ЖКХ области не следило за тем, как расходуются предоставленные субсидии. Поэтому часть выделенных денег руководители Фонда потратили на выплаты себе премий и надбавок к зарплате общей суммой более 1 миллиона 460 тысяч рублей. Обнаружились нарушения и в сфере закупок на 2,6 миллиона рублей. Об итогах проверки КСП уже проинформировала властей и областную прокуратуру.

Напомним, что с 20 апреля в «Фонде капитального ремонта Кировской области» - новый руководитель. Предыдущий покинул должность по собственному желанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU