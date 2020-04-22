В Кировской области объявлено метеопредупреждение
В среду, 22 апреля, в Кировской области объявлено метеопредупреждение. Об этом сообщили в Кировском ЦГМС.
Специалисты гидрометцентра ожидают усиление ветра, порывы которого могут достигать 21 м/с.
МЧС рекомендует при сильном ветре отключать электроэнергию и газ, а при нахождении на улице держаться подальше от легких построек, линий электропередачи, деревьев и промышленных объектов.
Убедительно просим всех кировчан оставаться дома. Напомним, что в области действует режим самоизоляции. Выходить на улицу можно только при крайней необходимости: на работу, в магазин и выгулять домашнее животное.
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ИСТОЧНИК KP.RU