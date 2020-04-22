2020-04-22T06:28:40+03:00
Общество

В Кирове, Слободском и Кирово-Чепецке идет ремонт дорог

Подрядчики уже приступают к выполнению работ
Анастасия РОМАНОВА
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На ремонт дорог выделено почти полтора миллиарда рублей. Фот о: kirovreg.ruНа ремонт дорог выделено почти полтора миллиарда рублей. Фот о: kirovreg.ru
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В Кировской области начался ремонт трасс по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщила пресс-служба правительства Кировской области.

Так, в Кирово-Чепецке подрядчик, которым выступила компания «РСК», с 20 апреля приступил к работам. Сейчас ремонт ведут по двум проездам: от автодороги по пр. Кирова до д. 60/2 по ул. Ленина и от автодороги по ул. В. Набережная до д 60/3 по ул. Ленина. Дорожники начали демонтировать барьерный камень и бетонное основание, а потом начнут выравнивать полотно. По условиям контракта работы должны закончить до 1 августа текущего года. Их стоимость - 5,2 миллиона рублей.

Продолжается также ремонт участка автодороги от улицы Ленина до ж/д переезда «Боево», который начался еще в минувшем году. Здесь устраивают дорожное полотно, тротуары и кольцевую развязку. Эти работы должны закончить до 1 октября 2020 года.

До конца апреля начнет работать «Вятавтодор», на чьей совести будет капремонт двух участков дорог - по ул. Заводской и ул. Первомайской (от ул. В. Набережная до пр. Мира). Их общая протяженность - 2,8 км. Сделать их должны до 1 августа текущего года.

В Кирове также ведутся дорожные работы на наиболее поврежденных участках - улицах Дзержинского, Комсомольской, Производственной, Октябрьской, Спортивной, Кирова, Победы, Молодой Гвардии и Динамовском проезде.

В Слободском в рамках нацпроекта отремонтируют 12 участков. Первые работы, по заверению подрядчика, начнутся с ул. Советской от д. 191 до границы Слободского района. За весь сезон должны реконструировать улицу Вокзальную, Городищенскую, Кедровую, Карла Маркса, Петра Стучки, Свободы, Слободскую, Советскую, Энгельса (2 участка) и Урицкого. Общая длина ремонтируемых участков - 6 км.

Всего в Кировской области должны отремонтировать 55 км автодорог. На работы выделено почти полтора миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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