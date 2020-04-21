2020-04-21T18:20:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: у третьего погибшего пациента была пневмония

Министр здравоохранения области рассказал подробности о кировчанине
Карина Нагисова
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Кировчанина перевели на аппарат ИВЛ, когда его состояние резко ухудшилось.Кировчанина перевели на аппарат ИВЛ, когда его состояние резко ухудшилось.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В группе «Коронавирус. Оперштаб Кировской области» появились подробности о третьем пациенте, умершем от коронавируса. Рассказал об этом министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

65-летний мужчина поступил в инфекционную больницу 17 апреля в состоянии средней степени тяжести. По словам министра здравоохранения, у пациента было серьезное поражение легких - пневмония. К тому же у кировчанина имелись и другие хронические заболевания. Медики решили перевести мужчину на аппарат ИВЛ, когда его состояние резко ухудшилось. Доктора делали все возможное для борьбы и с инфекцией, и с пневмонией, и со всеми обострившимися хроническими заболеваниями. Несмотря на все усилия врачей, вечером 20 апреля мужчина скончался.

Андрей Черняев еще раз призвал кировчан помочь медработникам. Сделать это, по его словам, очень просто - большую часть времени находиться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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