2020-04-21T17:54:14+03:00
Происшествия

В Кирове мошенники оформили кредит в 300 тысяч рублей на воспитательницу детского сада

Полицейские устанавливают личности злоумышленников
Виктор Карпов
Поделиться:
Мошенники похитили 300 тысяч рублейМошенники похитили 300 тысяч рублейФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе УВМД по Кировской области. На этот раз жертвой злоумышленников стала 50-летняя воспитательница детского сада. Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина рассказал, что на имя воспитательницы оформлена банковская карта. Кировчанка ответила, что карты данного банка у нее нет и никакие карты она не оформляла. Тогда злоумышленник «переключил» женщину на других «сотрудников банка», которые убедили кировчанку, что имеющаяся у нее карта заблокирована, а чтобы разблокировать ее, нужно выполнить ряд операций.

Воспитательница отправилась к ближайшему банкомату и выполнила указанные действия. После чего на ее счете появились 300 тысяч рублей. Звонившие сказали, что произошла ошибка и деньги зачислены случайно. Мошенники попросили вернуть деньги на указанный номер сотового телефона. После выяснилось, что кировчанка оформила на свое имя кредит, а когда деньги были зачислены - перевела их мошенникам.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Кирове: у третьего погибшего пациента была пневмония
В Кирове мошенники оформили кредит в 300 тысяч рублей на воспитательницу детского сада
Карантин не помеха: фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов проведет онлайн-концерт при поддержке Wink
Коронавирус в Кирове: предприятия общественного питания на грани банкротства
В Кировской области создадут региональный фонд защиты прав дольщиков
Прокуратура вступилась за права работников Кирово-Чепецкого предприятия
Кировский филиал РСХБ продлил обслуживание свыше 5 800 карт с истекшим сроком действия
Иностранным студентам ВятГУ, проживающим в общежитиях, раздали бесплатные продуктовые наборы
В Кирове вновь провели рейды по стихийным рынкам
Дополнительных автобусов к кировским кладбищам не будет
Молодой ученый ВятГУ Михаил Туев – автор серии разработок технических устройств медицинского назначения
В Гагаринском парке Кирова появились портреты героев Великой Отечественной войны
В Кирове перенесут Парад Победы
41 кировчанин скончался от отравления алкоголем
Премьера актуального сериала «Закрытый сезон» от создательницы «Оттепели» и «Частицы вселенной» состоится на more.tv и Wink
Уржумец вломился в чужой дом, чтобы поспать
Федеральные трассы, проходящие через Кировскую область, начали ремонтировать
Пассажиры автобуса «Киров-Восточный» могут быть заражены коронавирусом
В Кирове водитель Mitsubishi сбил двух женщин на пешеходном переходе
Коронавирус в Кирове: третья смерть от инфекции
Кировские профсоюзы снова могут работать
Новые пособия для безработных в Кировской области: как их получить
Кировская область попала в рейтинг регионов с самым низким приростом населения
Коронавирус в Кировской области: все дома-интернаты закрыты на карантин
Количество дежурных групп в кировских детсадах увеличат до 267
«Подошли, по-нормальному спросили»: появилось видео допроса братьев, напавших на бригаду скорой помощи
Клещи проснулись: от их укусов пострадало уже 70 кировчан
В Кирове приводят в порядок городские дороги
На пост сити-менеджера Кирова осталось лишь два кандидата