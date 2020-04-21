В Кирове мошенники оформили кредит в 300 тысяч рублей на воспитательницу детского сада

21 Апр 2020 2020-04-21T17:54:14+03:00

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Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе УВМД по Кировской области. На этот раз жертвой злоумышленников стала 50-летняя воспитательница детского сада. Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина рассказал, что на имя воспитательницы оформлена банковская карта. Кировчанка ответила, что карты данного банка у нее нет и никакие карты она не оформляла. Тогда злоумышленник «переключил» женщину на других «сотрудников банка», которые убедили кировчанку, что имеющаяся у нее карта заблокирована, а чтобы разблокировать ее, нужно выполнить ряд операций.

Воспитательница отправилась к ближайшему банкомату и выполнила указанные действия. После чего на ее счете появились 300 тысяч рублей. Звонившие сказали, что произошла ошибка и деньги зачислены случайно. Мошенники попросили вернуть деньги на указанный номер сотового телефона. После выяснилось, что кировчанка оформила на свое имя кредит, а когда деньги были зачислены - перевела их мошенникам.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU