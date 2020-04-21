2020-04-21T17:59:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: предприятия общественного питания на грани банкротства

Владельцы заведений обсудили ситуацию с представителями власти
Виктор Карпов
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Правительство провело онлайн-встречу с владельцами общепита.Фото: kirovreg.ruПравительство провело онлайн-встречу с владельцами общепита.Фото: kirovreg.ru
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В понедельник, 20 апреля, в правительстве провели онлайн-встречу с владельцами заведений общепита.

Напомним, что с 28 марта приостановлена деятельность организаций общественного питания. Сейчас многие заведения города находятся на грани банкротства. Так, 15 апреля о своем закрытии объявили бар «Фабрика» и «Арт-кофейни». Владельцы признались, что у них нет финансовой подушки безопасности на карантин. В результате бизнес оказался в непростой экономической ситуации.

Как сообщили в пресс-службе правительства, бизнесу оказывается ряд мер поддержки. Например, предпринимателям предоставлена отсрочка по налоговым и страховым взносам, по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество. Помимо этого, общепитам автоматически продлят действие лицензий.

Бизнес-сообщество интересовал вопрос получения финансовой поддержки в размере МРОТ.

- Размер выплат будет рассчитываться с учетом общей численности работников организации по состоянию на начало апреля и исходя из суммы 12130 рублей в месяц на каждого сотрудника, - объяснила министр экономического развития Наталья Кряжева. - Эти деньги компании смогут использовать как на решение первоочередных задач, так и на выплату заработной платы. С 1 мая предприниматели смогут подавать заявки на выплаты через личный кабинет налогоплательщика или по почте.

Наталья Кряжева подчеркнула, что регионы ожидают дополнительные разъяснения от правительства РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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