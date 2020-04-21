В Кировской области создадут региональный фонд защиты прав дольщиков

21 Апр 2020 2020-04-21T16:41:03+03:00

Изменить размер текста: A A

У кировских дольщиков появится региональный фонд защиты их прав. Его создание должно завершиться до 15 мая 2020 года.

По сообщению пресс-службы правительства области, этот вопрос обсудили на пленарном заседании кировского ОЗС. Принятие решения о создании регионального фонда позволит привлекать деньги из федерального отделения для возмещения долгов застройщиков-банкротов перед дольщиками. Также это позволит передать фонду имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства домов.

Сейчас в едином реестре Кировской области значится 23 проблемных многоквартирных дома. Планируется компенсировать выплаты участникам строительства шести проблемных построек из них - то есть 492 кировчанам. А с помощью создания регионального фонда защиты прав дольщиков станет можно достроить один из незавершенных объектов - в Кирове, по адресу улица Ленина, д.31.

Из областного бюджета планируют выделить 26534000 рублей на окончание строительства проблемных домов и компенсацию дольщикам. С учетом федерального финансирования сумма составит 530689000 рублей.

Работа по восстановлению прав дольщиков ведется с 2012 года. На данный момент удалось решить проблемы более 1800 кировчан.

ИСТОЧНИК KP.RU