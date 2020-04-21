2020-04-21T16:41:03+03:00
Общество

В Кировской области создадут региональный фонд защиты прав дольщиков

Его должны сформировать до 15 мая
Алена Михайлова
Поделиться:
492 кировским дольщикам планируется компенсировать выплаты.492 кировским дольщикам планируется компенсировать выплаты.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

У кировских дольщиков появится региональный фонд защиты их прав. Его создание должно завершиться до 15 мая 2020 года.

По сообщению пресс-службы правительства области, этот вопрос обсудили на пленарном заседании кировского ОЗС. Принятие решения о создании регионального фонда позволит привлекать деньги из федерального отделения для возмещения долгов застройщиков-банкротов перед дольщиками. Также это позволит передать фонду имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства домов.

Сейчас в едином реестре Кировской области значится 23 проблемных многоквартирных дома. Планируется компенсировать выплаты участникам строительства шести проблемных построек из них - то есть 492 кировчанам. А с помощью создания регионального фонда защиты прав дольщиков станет можно достроить один из незавершенных объектов - в Кирове, по адресу улица Ленина, д.31.

Из областного бюджета планируют выделить 26534000 рублей на окончание строительства проблемных домов и компенсацию дольщикам. С учетом федерального финансирования сумма составит 530689000 рублей.

Работа по восстановлению прав дольщиков ведется с 2012 года. На данный момент удалось решить проблемы более 1800 кировчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Кирове: у третьего погибшего пациента была пневмония
В Кирове мошенники оформили кредит в 300 тысяч рублей на воспитательницу детского сада
Карантин не помеха: фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов проведет онлайн-концерт при поддержке Wink
Коронавирус в Кирове: предприятия общественного питания на грани банкротства
В Кировской области создадут региональный фонд защиты прав дольщиков
Прокуратура вступилась за права работников Кирово-Чепецкого предприятия
Кировский филиал РСХБ продлил обслуживание свыше 5 800 карт с истекшим сроком действия
Иностранным студентам ВятГУ, проживающим в общежитиях, раздали бесплатные продуктовые наборы
В Кирове вновь провели рейды по стихийным рынкам
Дополнительных автобусов к кировским кладбищам не будет
Молодой ученый ВятГУ Михаил Туев – автор серии разработок технических устройств медицинского назначения
В Гагаринском парке Кирова появились портреты героев Великой Отечественной войны
В Кирове перенесут Парад Победы
41 кировчанин скончался от отравления алкоголем
Премьера актуального сериала «Закрытый сезон» от создательницы «Оттепели» и «Частицы вселенной» состоится на more.tv и Wink
Уржумец вломился в чужой дом, чтобы поспать
Федеральные трассы, проходящие через Кировскую область, начали ремонтировать
Пассажиры автобуса «Киров-Восточный» могут быть заражены коронавирусом
В Кирове водитель Mitsubishi сбил двух женщин на пешеходном переходе
Коронавирус в Кирове: третья смерть от инфекции
Кировские профсоюзы снова могут работать
Новые пособия для безработных в Кировской области: как их получить
Кировская область попала в рейтинг регионов с самым низким приростом населения
Коронавирус в Кировской области: все дома-интернаты закрыты на карантин
Количество дежурных групп в кировских детсадах увеличат до 267
«Подошли, по-нормальному спросили»: появилось видео допроса братьев, напавших на бригаду скорой помощи
Клещи проснулись: от их укусов пострадало уже 70 кировчан
В Кирове приводят в порядок городские дороги
На пост сити-менеджера Кирова осталось лишь два кандидата