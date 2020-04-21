В Кирове вновь провели рейды по стихийным рынкам

21 Апр 2020 2020-04-21T14:56:04+03:00

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Полицейские проверили наличие стихийных рынков на улицах города. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Кирова.

Отметим, что рейды проходят ежедневно. Так, 20 апреля на Октябрьском проспекте около дома №4 обнаружили один из таких незаконных рынков.

- Выявлен факт несанкционированной торговли овощами и одеждой, - рассказали в администрации. - Часть продукции была выставлена прямо на тротуаре.

Полицейские рассказали, что с кировчанами провели беседу. Им напомнили о соблюдении правил торговли и режима самоизоляции. Сразу после окончании беседы продавцы свернули незаконную продажу.

Напомним, что в этот период горожанам рекомендовали находиться дома. Выходить на улицу можно только при крайней необходимости: на работу, в магазин и выгулять домашнее животное.

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ИСТОЧНИК KP.RU