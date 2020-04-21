2020-04-21T14:47:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Дополнительных автобусов к кировским кладбищам не будет

Горожан убедительно просят не посещать места захоронений
Анастасия РОМАНОВА
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Кировчан просят воздержаться от посещения кладбищ. Фото: admkirov.ruКировчан просят воздержаться от посещения кладбищ. Фото: admkirov.ru
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28 апреля в Кирове, как и во всей стране, отметят День первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в нынешнем году дополнительных маршрутов автобусов к местам захоронений не будет. Ранее их всегда запускали, и они пользовались большим спросом, однако в этот раз специальные рейсы вводить не станут. Такое решение приняли для нераспространения коронавируса.

Кроме того, стоит отметить, что кировские кладбища еще не обработали против клещей. Это сделают, как только наступит устойчивая теплая погода и весь снег растает.

Администрация города просит кировчан отнестись с пониманием к принятым мерам и отказаться от посещения кладбищ. Также не стоит забывать о введенном в области режиме самоизоляции. Убедительно просим горожан, в особенности людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания, оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Позаботьтесь о себе и о своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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