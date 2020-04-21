В Гагаринском парке Кирова появились портреты героев Великой Отечественной войны
К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в парке имени Гагарина на стене электроподстанции нарисовали портреты пяти героев Великой Отечественной войны.
Художники изобразили маршалов Победы. Мастера граффити создали портреты Ивана Конева, Леонида Говорова, Константина Вершинина и Сергея Соколова. Также на стене нарисовали рядового-разведчика Красной Армии Григория Булатова, который одним из первых водрузил Красное Знамя на Рейхстаг.
Напомним, что в Кирове перенесли традиционное празднование Дня Победы. Точная дата будет определена руководством страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU