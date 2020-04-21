41 кировчанин скончался от отравления алкоголем

21 Апр 2020 2020-04-21T13:01:30+03:00

Большинство пострадавших мужчины в возрасте от 18 до 64 лет

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Кировский Роспотребнадзор опубликовал данные токсикологического мониторинга за 1 квартал 2020 года. Так, в текущем году зарегистрировано 224 случая острых отравлений . Кировчане чаще всего травятся алкоголем. Второе место заняли отравления лекарственными препаратами.

За первые четыре месяца текущего года от спиртосодержащей продукции скончался 51 человек, 107 жителей получили диагноз отравление. Большинство пострадавших мужчины в возрасте от 18 до 64 лет. Отмечается, что 41 человек скончался от отравления крепким алкоголем. Остальные от метанола и неизвестных спиртов.

Динамика отравлений. 43.rospotrebnadzor.ru

Отравления, связанные с употреблением наркотиков, по итогам первого квартала текущего года заняли 4% от всех острых отравлений. Зарегистрировано 2 случая отравления наркотиками, из которых один закончился летальным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU