2020-04-21T13:01:30+03:00
Общество

41 кировчанин скончался от отравления алкоголем

Большинство пострадавших мужчины в возрасте от 18 до 64 лет
Виктор Карпов
Поделиться:
Кировчане чаще всего травятся алкоголемКировчане чаще всего травятся алкоголемФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Кировский Роспотребнадзор опубликовал данные токсикологического мониторинга за 1 квартал 2020 года. Так, в текущем году зарегистрировано 224 случая острых отравлений . Кировчане чаще всего травятся алкоголем. Второе место заняли отравления лекарственными препаратами.

За первые четыре месяца текущего года от спиртосодержащей продукции скончался 51 человек, 107 жителей получили диагноз отравление. Большинство пострадавших мужчины в возрасте от 18 до 64 лет. Отмечается, что 41 человек скончался от отравления крепким алкоголем. Остальные от метанола и неизвестных спиртов.

Динамика отравлений. 43.rospotrebnadzor.ru

Динамика отравлений. 43.rospotrebnadzor.ru

Отравления, связанные с употреблением наркотиков, по итогам первого квартала текущего года заняли 4% от всех острых отравлений. Зарегистрировано 2 случая отравления наркотиками, из которых один закончился летальным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура вступилась за права работников Кирово-Чепецкого предприятия
Кировский филиал РСХБ продлил обслуживание свыше 5 800 карт с истекшим сроком действия
Иностранным студентам ВятГУ, проживающим в общежитиях, раздали бесплатные продуктовые наборы
В Кирове вновь провели рейды по стихийным рынкам
Дополнительных автобусов к кировским кладбищам не будет
Молодой ученый ВятГУ Михаил Туев – автор серии разработок технических устройств медицинского назначения
В Гагаринском парке Кирова появились портреты героев Великой Отечественной войны
В Кирове перенесут Парад Победы
41 кировчанин скончался от отравления алкоголем
Премьера актуального сериала «Закрытый сезон» от создательницы «Оттепели» и «Частицы вселенной» состоится на more.tv и Wink
Уржумец вломился в чужой дом, чтобы поспать
Федеральные трассы, проходящие через Кировскую область, начали ремонтировать
Пассажиры автобуса «Киров-Восточный» могут быть заражены коронавирусом
В Кирове водитель Mitsubishi сбил двух женщин на пешеходном переходе
Коронавирус в Кирове: третья смерть от инфекции
Кировские профсоюзы снова могут работать
Новые пособия для безработных в Кировской области: как их получить
Кировская область попала в рейтинг регионов с самым низким приростом населения
Коронавирус в Кировской области: все дома-интернаты закрыты на карантин
Количество дежурных групп в кировских детсадах увеличат до 267
«Подошли, по-нормальному спросили»: появилось видео допроса братьев, напавших на бригаду скорой помощи
Клещи проснулись: от их укусов пострадало уже 70 кировчан
В Кирове приводят в порядок городские дороги
На пост сити-менеджера Кирова осталось лишь два кандидата