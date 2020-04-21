Федеральные трассы, проходящие через Кировскую область, начали ремонтировать

21 Апр 2020 2020-04-21T12:00:21+03:00

Ремонт ям на наиболее разрушенных участках уже начался. Фото: kirovreg.ru

В зону работ попадают дороги на Белую Холуницу, Омутнинск и другие районы

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На федеральных трассах, проходящих через Киров, начался ремонт. Это дороги Р-176 «Вятка» и Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь». Часть работ пройдет по гарантийным обязательствам. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Всего на обеих трассах отремонтируют 157 км дорожного полотна: 76 км - на «Вятке» и 81 на «Кострома-Пермь». Часть контрактов по ремонту первой дороги уже заключили, и сейчас идет отбор подрядчиков по еще четырем объектам. Работы будут проводиться в Яранском, Орловском, Юрьянском, Мурашинском, Тужинском районах.

Больше всего автомобилисты жалуются на состояние трассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь». С 20 апреля дорожники начали ремонт ям на наиболее разрушенных участках, где не нужно менять верхний слой покрытия. Работы проводятся по гарантии и продлятся ориентировочно до 3 мая.

С 4 мая запланировано начало полномасштабных работ на участках на Белую Холуницу и Омутнинск. Изношенную дорогу отфрезеруют, уложат выравнивающий слой и верхнее дорожное покрытие из асфальтобетона. По гарантии там отремонтируют в общей сложности 44 км трассы.

Также на Р-243 дополнительно отреставрируют еще 37 км дорог - в Слободском и Белохолуницком районах. Подрядчики - кировская и пермская компании. К работам приступят ориентировочно 4 мая. Сейчас организации готовят технику и материал.

На обеих трассах пройдет капремонт еще 16 км дороги. До конца строительного сезона Р-243 обещают привести в норму.

ИСТОЧНИК KP.RU