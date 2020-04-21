Пассажиры автобуса «Киров-Восточный» могут быть заражены коронавирусом

21 Апр 2020 2020-04-21T11:55:49+03:00

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Управление Роспотребнадзора в Слободском районе разыскивает пассажиров автобуса «Киров-Восточный», ехавших, предположительно, с зараженным коронавирусом. Транспорт отправлялся из города Кирова 16 апреля в 13.00.

Всех пассажиров просят обратиться по телефону 8(83362)4-12-06, 8(83362) 4-70-91, 8(83362) 4-19-35.

Напомним, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 18 новых случаев заражения.

Убедительно просим всех кировчан, в особенности людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания, оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU