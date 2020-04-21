2020-04-21T11:55:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Пассажиры автобуса «Киров-Восточный» могут быть заражены коронавирусом

Рейс состоялся 16 апреля в 13.00
Виктор Карпов
Поделиться:
В Кировской области разыскивают пассажиров автобуса «Киров-Восточный»В Кировской области разыскивают пассажиров автобуса «Киров-Восточный»Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Управление Роспотребнадзора в Слободском районе разыскивает пассажиров автобуса «Киров-Восточный», ехавших, предположительно, с зараженным коронавирусом. Транспорт отправлялся из города Кирова 16 апреля в 13.00.

Всех пассажиров просят обратиться по телефону 8(83362)4-12-06, 8(83362) 4-70-91, 8(83362) 4-19-35.

Напомним, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 18 новых случаев заражения.

Убедительно просим всех кировчан, в особенности людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания, оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Премьера актуального сериала «Закрытый сезон» от создательницы «Оттепели» и «Частицы вселенной» состоится на more.tv и Wink
Уржумец вломился в чужой дом, чтобы поспать
Федеральные трассы, проходящие через Кировскую область, начали ремонтировать
Пассажиры автобуса «Киров-Восточный» могут быть заражены коронавирусом
В Кирове водитель Mitsubishi сбил двоих женщина на пешеходом переходе
Коронавирус в Кирове: третья смерть от инфекции
Кировские профсоюзы снова могут работать
Новые пособия для безработных в Кировской области: как их получить
Кировская область попала в рейтинг регионов с самым низким приростом населения
Коронавирус в Кировской области: все дома-интернаты закрыты на карантин
Количество дежурных групп в кировских детсадах увеличат до 267
«Подошли, по-нормальному спросили»: появилось видео допроса братьев, напавших на бригаду скорой помощи
Клещи проснулись: от их укусов пострадало уже 70 кировчан
В Кирове приводят в порядок городские дороги
На пост сити-менеджера Кирова осталось лишь два кандидата