В Кирове водитель Mitsubishi сбил двоих женщина на пешеходом переходе

21 Апр 2020 2020-04-21T11:06:16+03:00

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Утром, 20 апреля, водитель Mitsubishi Lancer сбил двух женщин в Кирове. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла на улице Карла Маркса. В результате ДТП 70-летняя пенсионерка и 44-летняя женщина получили травмы. В пресс-службе ГИБДД по Кировской области сообщили, что одной из них потребовалась медицинская помощь.

Еще одна авария произошла в 12.00 на трассе «Вятка» в Орловском районе. 41-летний водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением и вылетел с трассы. Машина несколько раз перевернулась. Прибывшие на место аварии сотрудники госавтоинспекции установили, что мужчина был пьян.

Сейчас в отношении водителя составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет.

В понедельник, 20 апреля, на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых четыре человека получили травмы

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU