В Кирове водитель Mitsubishi сбил двоих женщина на пешеходом переходе
Утром, 20 апреля, водитель Mitsubishi Lancer сбил двух женщин в Кирове. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла на улице Карла Маркса. В результате ДТП 70-летняя пенсионерка и 44-летняя женщина получили травмы. В пресс-службе ГИБДД по Кировской области сообщили, что одной из них потребовалась медицинская помощь.
Еще одна авария произошла в 12.00 на трассе «Вятка» в Орловском районе. 41-летний водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением и вылетел с трассы. Машина несколько раз перевернулась. Прибывшие на место аварии сотрудники госавтоинспекции установили, что мужчина был пьян.
Сейчас в отношении водителя составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет.
В понедельник, 20 апреля, на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых четыре человека получили травмы
Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU