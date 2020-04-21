2020-04-21T11:46:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: третья смерть от инфекции

Мужчина входил в группу риска по хроническим заболеваниям
Анастасия РОМАНОВА
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Несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось.Несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Кировской области скончался еще один пациент, зараженный коронавирусом. 65-летний кировчанин умер в инфекционной больнице минувшей ночью.

Как сообщает группа «Коронавирус. Оперштаб Кировской области», мужчина входил в группу риска по здоровью - у него имелись хронические заболевания. Кировские специалисты консультировались с экспертами из федерального центра, однако спасти пациента не удалось. Накануне его состояние резко ухудшилось, и ночью он скончался.

На сегодняшний день в Кировской области зарегистрировано:

- 226 случаев заражения коронавирусом;

- 18 случаев выздоровления;

- 3 случая смерти;

- 2762 человека находятся на домашнем карантине, из них 221 ребенок.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родственникам погибшего.

Убедительно просим кировчан, в особенности людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания, оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Позаботьтесь о себе и о своих близких.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

ИСТОЧНИК KP.RU

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