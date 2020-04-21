Кировские профсоюзы снова могут работать

21 Апр 2020 2020-04-21T10:39:49+03:00

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Кировские профсоюзы больше не могут спать спокойно. Теперь им надо работать. Правительство Кировской области внесло изменения в постановление о карантине на территории региона. Согласно новому документу, запрет на осуществление деятельности не распространяется на Кировский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кировской области».

Теперь он может возобновить свою работу - при неукоснительном соблюдении режима санэпидбезопасности. Напомним, ранее на этих же условиях позволили работать системообразующим предприятиям региона.

Всех остальных кировчан, кто не имеет возможности трудиться сейчас, убедительно просим оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU