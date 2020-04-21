Новые пособия для безработных в Кировской области: как их получить

21 Апр 2020 2020-04-21T10:18:54+03:00

Пособие по безработице будут в максимальном размере Фото: Олег ЗОЛОТО

Заявление надо заполнить на сайте «Работа в России»

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С апреля граждане, уволенные после 1 марта, будут получать новое пособие по безработице в максимальном размере - 13949,50 рубля. Такие выплаты выше федеральных из-за надбавки в 15% за особые климатические условия. Об этом рассказали в Управлении государственной службы занятости населения Кировской области.

Помимо этого, для родителей, усыновителей и опекунов, которые также признаны безработными после 1 марта, вводятся дополнительные выплаты по 3450 рублей на каждого ребенка.

-Для постановки на регистрационный учет необходимо заполнить заявление в электронной форме в личном кабинете информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» по форме, утвержденной Минтруда России, - рассказал начальник управления службы занятости населения Кировской области Руслан Бондарчук. - Гражданина уведомляют о размере и сроках выплаты пособия по безработице гражданин уведомляется в электронной форме.

Отметим, что заявление можно подать не только по месту регистрации, но и по фактическому месту жительства.

Управление государственной службы занятости населения сообщает, что если у заявителя отсутствует возможность воспользоваться сайтом «Работа в России», то он может обратиться в центр занятости по предварительной записи.

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ИСТОЧНИК KP.RU