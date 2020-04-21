Кировская область попала в рейтинг регионов с самым низким приростом населения
Аналитики «РИА-Рейтинг» выяснили, как изменилась численность населения в регионах за три года. Кировская область оказалась на 67 месте из 85 возможных.
Согласно исследованию, в нашем регионе с 2017 по 2019 год количество жителей сократилось на 2,3%. Естественная убыль населения составила 18,1 тысячи человек, переехали в другие города и страны - 11,1 тысячи человек.
Всего же за три года численность населения выросла в 24 российских регионах. Самый большой прирост отметили в Ингушетии, Севастополе и Ленинградской области, минимальный - в Бурятии, Сахалинской области и Ненецком автономном округе.
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ИСТОЧНИК KP.RU