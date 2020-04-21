Коронавирус в Кировской области: все дома-интернаты закрыты на карантин

21 Апр 2020 2020-04-21T08:31:57+03:00

На совещании штаба по предупреждению коронавирусной инфекции решили перевести на полную изоляцию все дома-интернаты области. Фото: kirovreg.ru

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В понедельник, 20 апреля, прошло очередное совещание штаба по предупреждению коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Кировской области.

Министр социального развития Ольга Шулятьева рассказала, что правительство области приняло решение перевести на полную изоляцию 13 домов-интернатов. Сейчас вместе с подопечными на карантине находятся и 800 сотрудников. Для них созданы все условия проживания: бесплатное питание, средства защиты и личной гигиены.

- Мы сработали на опережение, так как в этот же день вечером получили телеграмму из Минтруда России с рекомендациями при ухудшении эпидемиологической ситуации в субъекте о закрытии стационарных организаций социального обслуживания на карантин вместе с работниками, – отметила министр. Сейчас на изоляции находятся подопечные и сотрудники домов-интернатов, в числе которых руководители, медицинский персонал, персонал по уходу, работники пищеблоков, а также сотрудники, обеспечивающие функционирование учреждения.

Напомним, что на 20 апреля в Кировской области зарегистрировано 208 случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU