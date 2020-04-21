Количество дежурных групп в кировских детсадах увеличат до 267

21 Апр 2020 2020-04-21T07:50:50+03:00

С ребятами, в зависимости от их возраста, занимаются педагоги. Фото: Мария ЛЕНЦ

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С 21 апреля 2020 года в кировских детсадах увеличится количество дежурных групп. Теперь их будет 267 - на 146 городских дошкольных учреждений.

На 20 апреля в детские садики пришли 3045 малышей. Это - дети, чьи родители не прекратили работать в период карантина. Напомним, 3 апреля в Кировской области сформировали список системообразующих предприятий, которые возобновили свою деятельность.

В дежурных группах дети обеспечены пятиразовым полноценным питанием и находятся под наблюдением врачей. С ребятами, в зависимости от их возраста, занимаются педагоги. Для предоставления места в дежурной группе родители должны обратиться к заведующей детсада, в который ходит их ребенок.

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