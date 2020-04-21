2020-04-21T07:50:50+03:00
Общество

Количество дежурных групп в кировских детсадах увеличат до 267

Их посещают малыши, чьи родители трудятся в период карантина
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
С ребятами, в зависимости от их возраста, занимаются педагоги.С ребятами, в зависимости от их возраста, занимаются педагоги.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

С 21 апреля 2020 года в кировских детсадах увеличится количество дежурных групп. Теперь их будет 267 - на 146 городских дошкольных учреждений.

На 20 апреля в детские садики пришли 3045 малышей. Это - дети, чьи родители не прекратили работать в период карантина. Напомним, 3 апреля в Кировской области сформировали список системообразующих предприятий, которые возобновили свою деятельность.

В дежурных группах дети обеспечены пятиразовым полноценным питанием и находятся под наблюдением врачей. С ребятами, в зависимости от их возраста, занимаются педагоги. Для предоставления места в дежурной группе родители должны обратиться к заведующей детсада, в который ходит их ребенок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Кировской области: все дома-интернаты закрыты на карантин
Количество дежурных групп в кировских детсадах увеличат до 267
«Подошли, по-нормальному спросили»: появилось видео допроса братьев, напавших на бригаду скорой помощи
Клещи проснулись: от их укусов пострадало уже 70 кировчан
В Кирове приводят в порядок городские дороги
На пост сити-менеджера Кирова осталось лишь два кандидата
У кировского фонда капремонта появился новый врио гендиректора
Из-за талой воды в Кирово-Чепецке с узкоколейки сошел багажный вагон
У кировчан есть шанс увидеть северное сияние
Прокуратура Кировской области добилась выплаты долгов по зарплатам на сумму свыше 50 миллионов рублей
Из-за коронавируса в Кировской области запретили весеннюю охоту
В Кирове подрядчики продолжают ремонт дворов
Кировчанки чаще мужчин пользуются интернетом
В Кирове планируют построить два скалодрома
Кировскому юристу не понравились цены на маски
Кировский филиал АО «Россельхозбанк» объяснил, как работает новый налог на вклады и что с ними делать
Киров показал очень низкий уровень самоизоляции
Волонтеры «УРАЛХИМа» и «ГалоПолимера» помогают ветеранам Кирово-Чепецка
Цифровые сервисы «Ростелекома» стали доступны пяти тысячам вятских семей
Сроки сдачи экзаменов и проверочных работ для кировских школьников перенесли
Паводок в Кирове: Вятка начала подтапливать прибрежные районы города
В Котельниче разыскивают 52-летнюю женщину
В Кирове водитель иномарки сбил двух пешеходов
На чепецких налетчиков, избивших фельдшера «скорой», завели уголовное дело за побои
В понедельник отключат электричество во всех районах города
Коронавирус в Кирове: 208 случаев заражения, 39 человек ждут подтверждения