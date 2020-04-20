«Подошли, по-нормальному спросили»: появилось видео допроса братьев, напавших на бригаду скорой помощи

20 Апр 2020 2020-04-20T22:22:21+03:00

Обоих нападавших полицейским удалось задержать в течение суток. Фото: скриншот с видео УМВД РФ по Кировской области

Один из мужчин считает себя виноватым

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В понедельник, 20 апреля, пресс-служба УМВД по Кировской области опубликовала видеозапись допроса жителей Кирово-Чепецка, напавших на бригаду скорой помощи. Мужчины утверждают, что возвращались домой, однако, увидев скорую, решили уточнить у медиков, что случилось.

- Мы шли домой и попытались выяснить, по какой причине стоит скорая, - рассказал один из подозреваемых. - Были чуть-чуть выпившие. Я нанес несколько ударов по лицу кулаком.

Также мужчину спросили, осознавал ли он в момент избиения, что совершал преступление. На что житель Кирово-Чепецка ответил: «Там об этом, конечно, не думаешь».

Второй подозреваемый во время допроса сообщил, что считает себя виноватым в случившемся. Также он подтвердил слова брата: «Подошли (к врачу - Ред.), по-нормальному спросили, что происходит».

Напомним, что вечером 17 апреля неизвестные избили фельдшера и врача скорой помощи в Кирово-Чепецке. За сутки обоих нападавших удалось задержать. Ими оказались местные жители, одному из которых - 31 год, другому - 35 лет. На мужчин завели уголовное дело.

Допрос напавших на бригаду скорой помощи в Кирово-Чепецке.Видео: УМВД РФ по Кировской области

ИСТОЧНИК KP.RU