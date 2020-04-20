2020-04-20T20:17:18+03:00
Общество

Клещи проснулись: от их укусов пострадало уже 70 кировчан

Среди них - 23 ребенка
Анастасия РОМАНОВА
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Кировчанам следует быть осторожными и внимательными на природе и за городом.Кировчанам следует быть осторожными и внимательными на природе и за городом.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Количество кировчан, пострадавших от укусов клещей, выросло до 70 человек. По информации областного управления Роспотребнадзора, 23 из них - дети. Напомним, что неделю назад пострадавших было 19 человек.

Всем укушенным, кто обратился за медицинской помощью, провели профилактику заболеваний. Всего исследовали 55 насекомых, которых принесли жители региона. Наличие возбудителя клещевого энцефалита, к счастью, не нашли.

Роспотребнадзор напоминает: в теплые солнечные дни при температуре выше 8 градусов прогнозируется рост числа клещей. Кировчанам советуют быть осторожнее и внимательнее при выезде за город и на природу. Помните, что лучшая мера защиты от переносимых клещами заболеваний - не допускать их присасывания!

Если в сезон их активности вы находитесь в очаге переносимых инфекций, необходимо периодически осматривать себя и свою одежду. Найдя клеща, удалите его в максимально короткие сроки. Лучше обратиться за помощью в больницу, но, если это невозможно - достаньте клеща самостоятельно, обязательно сохраните его для исследования, обработайте ранку и помойте руки.

На исследование клеща можно принести в следующие организации:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области (адрес места приёма: г. Киров, ул. Свободы, д. 64 "а"), в рабочие дни – до 17.00, в праздничные и выходные – до 15.00;

- КОГБУЗ «Кировская инфекционная клиническая больница» (г. Киров, ул. Ленина, д. 207, контактный телефон: 33-07-65);

- медицинский центр «Лайт», г. Киров и в муниципальных районах области, телефоны Call-центра 8 (8332) 711-100, 255-100.

Если окажется, что вы все-таки «подцепили» одну из переносимых инфекций, необходимо срочно обратиться в поликлинику по месту жительства. Врач назначит вам нужные лекарства для профилактики и медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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