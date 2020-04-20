В Кирове приводят в порядок городские дороги
В Кирове подрядчики отчиталась о ремонте дорог. Об этом рассказали в пресс-службе города.
Сейчас в Кирове одновременно ведется асфальтирование 14 трасс.
- В настоящее время на Динамовском проезде идет работа по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, - рассказали в администрации. - Это дорога, которая ведет к одному из основных мест празднования 9 мая - памятнику-обелиску «Войнам-кировчанам» на набережной Грина. Поэтому решено в первую очередь привести в порядок эту трассу.
Ранее мы писали, что реконструкция дороги началась на улице Дзержинского. Протяженность ремонтируемого участка - 6,9 км, и стоить реставрация будет 233 миллиона рублей. Помимо этого, началось асфальтирование улицы Новой в Радужном. Продолжают фрезерование улиц Октябрьской, Спортивной, Кирова, Победы и Молодой Гвардии.
Напомним, что Киров получил деньги на ремонт по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги 2020», в рамках которого планируется отремонтировать 62 улицы.
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