2020-04-20T18:29:59+03:00
Общество

В Кирове приводят в порядок городские дороги

Одновременно ведется асфальтирование 14 трасс
Виктор Карпов
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Планируется отремонтировать 62 улицы. Фото: admkirov.ruПланируется отремонтировать 62 улицы. Фото: admkirov.ru
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В Кирове подрядчики отчиталась о ремонте дорог. Об этом рассказали в пресс-службе города.

Сейчас в Кирове одновременно ведется асфальтирование 14 трасс.

- В настоящее время на Динамовском проезде идет работа по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, - рассказали в администрации. - Это дорога, которая ведет к одному из основных мест празднования 9 мая - памятнику-обелиску «Войнам-кировчанам» на набережной Грина. Поэтому решено в первую очередь привести в порядок эту трассу.

Ранее мы писали, что реконструкция дороги началась на улице Дзержинского. Протяженность ремонтируемого участка - 6,9 км, и стоить реставрация будет 233 миллиона рублей. Помимо этого, началось асфальтирование улицы Новой в Радужном. Продолжают фрезерование улиц Октябрьской, Спортивной, Кирова, Победы и Молодой Гвардии.

Напомним, что Киров получил деньги на ремонт по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги 2020», в рамках которого планируется отремонтировать 62 улицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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