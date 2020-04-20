У кировского фонда капремонта появился новый врио гендиректора

20 Апр 2020 2020-04-20T20:23:12+03:00

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У кировского фонда капремонта поменялся врио гендиректора. С 20 апреля 2020 года на эту должность назначен Роман Димонт. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Соответствующее распоряжение выпустило министерство энергетики и ЖКХ Кировской области. Предыдущий врио гендиректора фонда Андрей Горячевский покинул свой пост 15 апреля по собственному желанию.

СПРАВКА КП

Роман Сергеевич Димонт родился в Кирове, в 1977 году. В 1994 году окончил Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-строительный университет по специальности «промышленное и гражданское строительство». В 1997 году окончил Вятский государственный технический университет по специальности «экономика и управление на предприятии». Семь лет проработал госслужащим в областном Управлении Министерства по налогам и сборам. 18 лет занимал руководящие должности в различных строительных компаниях Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU