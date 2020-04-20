Из-за талой воды в Кирово-Чепецке с узкоколейки сошел багажный вагон

20 Апр 2020 2020-04-20T17:43:57+03:00

Несмотря на ЧП, поезд не отстал от графика прибытия. Фото:vk.com/railwaymuseum

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Растаявший снег у моста через Чепцу в Кирово-Чепецке разрушил песчаную насыпь. В результате в выходные дни железнодорожные пути просели и багажный вагон сошел с рельсов. Проблему пришлось решать сотрудникам «Музея железной дороги». Именно они являются владельцами узкоколейки.

- Выходные у наших путейцев выдались «веселые», - отметили в группе музея. - Но все проблемы удалось оперативно решить, пассажирские поезда отправлялись и прибывали строго по графику.

Руководители музея считают, что авария произошла из-за недостаточного, мягко говоря, финансирования путей.

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ИСТОЧНИК KP.RU