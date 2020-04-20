2020-04-20T17:43:57+03:00
Общество

Из-за талой воды в Кирово-Чепецке с узкоколейки сошел багажный вагон

Сотрудники «Музея железной дороги» быстро решили проблему
Алина Сашина
Поделиться:
Несмотря на ЧП, поезд не отстал от графика прибытия. Фото:vk.com/railwaymuseumНесмотря на ЧП, поезд не отстал от графика прибытия. Фото:vk.com/railwaymuseum
Изменить размер текста:

Растаявший снег у моста через Чепцу в Кирово-Чепецке разрушил песчаную насыпь. В результате в выходные дни железнодорожные пути просели и багажный вагон сошел с рельсов. Проблему пришлось решать сотрудникам «Музея железной дороги». Именно они являются владельцами узкоколейки.

- Выходные у наших путейцев выдались «веселые», - отметили в группе музея. - Но все проблемы удалось оперативно решить, пассажирские поезда отправлялись и прибывали строго по графику.

Руководители музея считают, что авария произошла из-за недостаточного, мягко говоря, финансирования путей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Подошли, по-нормальному спросили»: появилось видео допроса братьев, напавших на бригаду скорой помощи
Клещи проснулись: от их укусов пострадало уже 70 кировчан
В Кирове приводят в порядок городские дороги
На пост сити-менеджера Кирова осталось лишь два кандидата
У кировского фонда капремонта появился новый врио гендиректора
Из-за талой воды в Кирово-Чепецке с узкоколейки сошел багажный вагон
У кировчан есть шанс увидеть северное сияние
Прокуратура Кировской области добилась выплаты долгов по зарплатам на сумму свыше 50 миллионов рублей
Из-за коронавируса в Кировской области запретили весеннюю охоту
В Кирове подрядчики продолжают ремонт дворов
Кировчанки чаще мужчин пользуются интернетом
В Кирове планируют построить два скалодрома
Кировскому юристу не понравились цены на маски
Кировский филиал АО «Россельхозбанк» объяснил, как работает новый налог на вклады и что с ними делать
Киров показал очень низкий уровень самоизоляции
Волонтеры «УРАЛХИМа» и «ГалоПолимера» помогают ветеранам Кирово-Чепецка
Цифровые сервисы «Ростелекома» стали доступны пяти тысячам вятских семей
Сроки сдачи экзаменов и проверочных работ для кировских школьников перенесли
Паводок в Кирове: Вятка начала подтапливать прибрежные районы города
В Котельниче разыскивают 52-летнюю женщину
В Кирове водитель иномарки сбил двух пешеходов
На чепецких налетчиков, избивших фельдшера «скорой», завели уголовное дело за побои
В понедельник отключат электричество во всех районах города
Коронавирус в Кирове: 208 случаев заражения, 39 человек ждут подтверждения