Из-за талой воды в Кирово-Чепецке с узкоколейки сошел багажный вагон
Растаявший снег у моста через Чепцу в Кирово-Чепецке разрушил песчаную насыпь. В результате в выходные дни железнодорожные пути просели и багажный вагон сошел с рельсов. Проблему пришлось решать сотрудникам «Музея железной дороги». Именно они являются владельцами узкоколейки.
- Выходные у наших путейцев выдались «веселые», - отметили в группе музея. - Но все проблемы удалось оперативно решить, пассажирские поезда отправлялись и прибывали строго по графику.
Руководители музея считают, что авария произошла из-за недостаточного, мягко говоря, финансирования путей.
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ИСТОЧНИК KP.RU