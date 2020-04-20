У кировчан есть шанс увидеть северное сияние

20 Апр 2020 2020-04-20T16:43:40+03:00

Если геомагнитная буря продержится до ночи, явление будет видно в нашем регионе

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Кировчане могут увидеть северное сияние. По крайней мере, на это есть шанс. Об этом сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове».

Прямо сейчас над Землей действует геомагнитная буря. Если она продержится до ночи, то кировчане смогут увидеть полярное, оно же северное, сияние - невероятной красоты природное явление. Сейчас его хорошо видно на Камчатке.

«Любительская астрономия в Кирове» добавляет, что увидеть это чудо можно будет при условии ясного неба над северной частью горизонта. Лучше всего будет наблюдать за явлением в северной части области, чтобы городские огни не перебивали сияние.

ИСТОЧНИК KP.RU