У кировчан есть шанс увидеть северное сияние
Кировчане могут увидеть северное сияние. По крайней мере, на это есть шанс. Об этом сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове».
Прямо сейчас над Землей действует геомагнитная буря. Если она продержится до ночи, то кировчане смогут увидеть полярное, оно же северное, сияние - невероятной красоты природное явление. Сейчас его хорошо видно на Камчатке.
«Любительская астрономия в Кирове» добавляет, что увидеть это чудо можно будет при условии ясного неба над северной частью горизонта. Лучше всего будет наблюдать за явлением в северной части области, чтобы городские огни не перебивали сияние.
ИСТОЧНИК KP.RU