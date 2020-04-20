Из-за коронавируса в Кировской области запретили весеннюю охоту
Губернатор Кировской области Игорь Васильев запретил весеннюю охоту. Соответствующий указ появился на сайте областного правительства.
Ранее мы писали, что с таким предложением выступил региональный Роспотребнадзор. В пятницу, 17 апреля, Игорь Васильев своим указом запретил охоту на территории Кировской области. Отметим, что данный запрет не распространяется на особо охраняемые природные территории федерального значения.
- На сегодняшний день правительство области принимает все возможные меры для того, чтобы защитить людей и стабилизировать ситуацию, - подчеркнул глава региона Игорь Васильев.
Напомним, что ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал регионам установить ограничения весенней охоты.
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ИСТОЧНИК KP.RU