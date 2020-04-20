В Кирове подрядчики продолжают ремонт дворов

20 Апр 2020 2020-04-20T15:07:52+03:00

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В 2020 году в городе Кирове планируют отремонтировать 48 тротуаров и 36 дворов. Сейчас работы идут на 5 придомовых территориях и на 3 пешеходных зонах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Ранее мы писали, что в текущем году мэрия заранее провела торги. Поэтому работы в отдельных районах города уже начались.

- В настоящее время подрядчики работают во дворах по улице Воровского, 123, 125, 127, 129, а также по улице Ульяновской, 2, - рассказали в департаменте городского хозяйства. - Идёт демонтаж и вывоз бортовых камней, установка новых. Ведется подготовка основания под асфальтирование, а также разработка грунта под расширение придомовых площадок и тротуаров.

Помимо этого, работы по благоустройству пешеходных зон продолжаются по улицам Щорса, Советской и Ленина. Сейчас рабочие выполняют установку бортовых камней и подготовку основания тротуаров.

Напомним, что деньги на благоустройство улиц город получил по федеральным программам «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В администрации добавили, что контроль за качеством и сроками выполнения работ будет вести управление дорожной и парковой инфраструктуры города. Также власти города призывают к участию в контрольных мероприятиях общественных активистов и СМИ.

- Подрядчикам даны указания учитывать метеоусловия и неукоснительно соблюдать технологию работ, - подчеркнули в департаменте.

Планируемое окончание всех работ - сентябрь.

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ИСТОЧНИК KP.RU