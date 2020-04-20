2020-04-20T15:07:52+03:00
Общество

В Кирове подрядчики продолжают ремонт дворов

Работы в отдельных районах города уже начались
Виктор Карпов
Поделиться:
Работы по благоустройству пешеходных зон продолжаются Фото: admkirov.ruРаботы по благоустройству пешеходных зон продолжаются Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

В 2020 году в городе Кирове планируют отремонтировать 48 тротуаров и 36 дворов. Сейчас работы идут на 5 придомовых территориях и на 3 пешеходных зонах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Ранее мы писали, что в текущем году мэрия заранее провела торги. Поэтому работы в отдельных районах города уже начались.

- В настоящее время подрядчики работают во дворах по улице Воровского, 123, 125, 127, 129, а также по улице Ульяновской, 2, - рассказали в департаменте городского хозяйства. - Идёт демонтаж и вывоз бортовых камней, установка новых. Ведется подготовка основания под асфальтирование, а также разработка грунта под расширение придомовых площадок и тротуаров.

Помимо этого, работы по благоустройству пешеходных зон продолжаются по улицам Щорса, Советской и Ленина. Сейчас рабочие выполняют установку бортовых камней и подготовку основания тротуаров.

Напомним, что деньги на благоустройство улиц город получил по федеральным программам «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В администрации добавили, что контроль за качеством и сроками выполнения работ будет вести управление дорожной и парковой инфраструктуры города. Также власти города призывают к участию в контрольных мероприятиях общественных активистов и СМИ.

- Подрядчикам даны указания учитывать метеоусловия и неукоснительно соблюдать технологию работ, - подчеркнули в департаменте.

Планируемое окончание всех работ - сентябрь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура Кировской области добилась выплаты долгов по зарплатам на сумму свыше 50 миллионов рублей
Из-за коронавируса в Кировской области запретили весеннюю охоту
В Кирове подрядчики продолжают ремонт дворов
Кировчанки чаще мужчин пользуются интернетом
В Кирове планируют построить два скалодрома
Кировскому юристу не понравились цены на маски
Кировский филиал АО «Россельхозбанк» объяснил, как работает новый налог на вклады и что с ними делать
Киров показал очень низкий уровень самоизоляции
Волонтеры «УРАЛХИМа» и «ГалоПолимера» помогают ветеранам Кирово-Чепецка
Цифровые сервисы «Ростелекома» стали доступны пяти тысячам вятских семей
Сроки сдачи экзаменов и проверочных работ для кировских школьников перенесли
Паводок в Кирове: Вятка начала подтапливать прибрежные районы города
В Котельниче разыскивают 52-летнюю женщину
В Кирове водитель иномарки сбил двух пешеходов
На чепецких налетчиков, избивших фельдшера «скорой», завели уголовное дело за побои
В понедельник отключат электричество во всех районах города
Коронавирус в Кирове: 208 случаев заражения, 39 человек ждут подтверждения