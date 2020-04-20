2020-04-20T16:26:39+03:00
Общество

Кировчанки чаще мужчин пользуются интернетом

Смартфон наиболее популярен для выхода в интернет
Виктор Карпов
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Самыми востребованными интернет-ресурсами стали социальные сетиСамыми востребованными интернет-ресурсами стали социальные сетиФото: Анастасия Осипова
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Кировстат опубликовал исследование цифровых навыков жителей Кировской области. По данным статистики, 73% населения регулярно пользуется персональным компьютером, из них 53% - женщины. Большая часть активных пользователей проживает в городах - 83%, остальные - в сельской местности.

На сегодняшний день мобильное устройство является наиболее популярным для выхода в интернет. Самыми востребованными интернет-ресурсами стали социальные сети, поисковые сервисы, мессенджеры, банки, онлайн-магазины.

Женщины чаще мужчин работают за компьютером. Фото: kirovstat.gks.ru

Женщины чаще мужчин работают за компьютером. Фото: kirovstat.gks.ru

По диаграмме видно, что женщины чаще мужчин работают за компьютером. Причем в основном кировчанки работают с текстовыми редакторами, копируют и перемещают файлы или отправляют электронные письма на компьютере. Отметим интересный факт, что 0,3% женщин ведут свой собственный интернет-блог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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