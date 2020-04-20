Кировчанки чаще мужчин пользуются интернетом
Кировстат опубликовал исследование цифровых навыков жителей Кировской области. По данным статистики, 73% населения регулярно пользуется персональным компьютером, из них 53% - женщины. Большая часть активных пользователей проживает в городах - 83%, остальные - в сельской местности.
На сегодняшний день мобильное устройство является наиболее популярным для выхода в интернет. Самыми востребованными интернет-ресурсами стали социальные сети, поисковые сервисы, мессенджеры, банки, онлайн-магазины.
Женщины чаще мужчин работают за компьютером. Фото: kirovstat.gks.ru
По диаграмме видно, что женщины чаще мужчин работают за компьютером. Причем в основном кировчанки работают с текстовыми редакторами, копируют и перемещают файлы или отправляют электронные письма на компьютере. Отметим интересный факт, что 0,3% женщин ведут свой собственный интернет-блог.
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ИСТОЧНИК KP.RU