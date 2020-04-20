В Кирове планируют построить два скалодрома

20 Апр 2020 2020-04-20T16:24:31+03:00

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ВятГУ планирует создать физкультурно-рекреационный комплекс «Высотный». Первые эскизы проекта появились в официальной группе в «ВКонтакте».

На общежитиях по улице Ломоносова, 16а к1 и Ломоносова, 16а к2 планируют построить два скалодрома и две парковых зоны на крышах зданий. Корпуса планируют соединить подвесным мостом.

- Скалодромы будут опираться на несущие конструкции здания перехода, соответственно, на стены общежитий будет незначительная нагрузка, - подчеркнули в группе «ВятГУ-Высотный».

Для реализации проекта университет собирает команду: архитекторов, строителей, ландшафтных дизайнеров и специалистов 3D моделирования.

Каждый может отправить свои идеи, наброски и предложения в официальную группу «ВятГУ-Высотный».

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ИСТОЧНИК KP.RU