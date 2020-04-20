Кировскому юристу не понравились цены на маски

20 Апр 2020 2020-04-20T16:22:00+03:00

Маски из ткани и марли более распространены и стоят в разы дороже медицинских. Фото: pixabay.com

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В Кирове все как всегда - масок нет, но вы держитесь. А если и есть, то по неоправданно завышенной цене. Информацию об этом разместил на своей стене в соцсетях юрист Ярослав Михайлов.

По его словам, в период пандемии людям рекомендовано Минздравом носить медицинские маски. Однако куда большее распространение получили маски из ткани и марли, «дающие ложную иллюзию защищенности от вируса». И цены на них выше, чем на медицинские.

К примеру, упаковку из 50 масок, по его данным, можно приобрести за 1950 рублей - по 39 за штуку. А одна из кировских швейных фабрик в то же время продает их по 80 рублей за штуку. Наценка налицо, только за что - непонятно.

- В настоящее время подан запрос в Роспотребнадзор о безопасности таких масок при распространении коронавируса и обращение в ФАС России с связи с несоответствием цены качеству и требованиям к данной продукции, аналогичной продукции, - сообщает кировский юрист.

ИСТОЧНИК KP.RU