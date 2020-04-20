2020-04-20T16:22:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировскому юристу не понравились цены на маски

Заявление в антимонопольную службу уже подано
Алена Михайлова
Поделиться:
Маски из ткани и марли более распространены и стоят в разы дороже медицинских. Фото: pixabay.comМаски из ткани и марли более распространены и стоят в разы дороже медицинских. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Кирове все как всегда - масок нет, но вы держитесь. А если и есть, то по неоправданно завышенной цене. Информацию об этом разместил на своей стене в соцсетях юрист Ярослав Михайлов.

По его словам, в период пандемии людям рекомендовано Минздравом носить медицинские маски. Однако куда большее распространение получили маски из ткани и марли, «дающие ложную иллюзию защищенности от вируса». И цены на них выше, чем на медицинские.

К примеру, упаковку из 50 масок, по его данным, можно приобрести за 1950 рублей - по 39 за штуку. А одна из кировских швейных фабрик в то же время продает их по 80 рублей за штуку. Наценка налицо, только за что - непонятно.

- В настоящее время подан запрос в Роспотребнадзор о безопасности таких масок при распространении коронавируса и обращение в ФАС России с связи с несоответствием цены качеству и требованиям к данной продукции, аналогичной продукции, - сообщает кировский юрист.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура Кировской области добилась выплаты долгов по зарплатам на сумму свыше 50 миллионов рублей
Из-за коронавируса в Кировской области запретили весеннюю охоту
В Кирове подрядчики продолжают ремонт дворов
Кировчанки чаще мужчин пользуются интернетом
В Кирове планируют построить два скалодрома
Кировскому юристу не понравились цены на маски
Кировский филиал АО «Россельхозбанк» объяснил, как работает новый налог на вклады и что с ними делать
Киров показал очень низкий уровень самоизоляции
Волонтеры «УРАЛХИМа» и «ГалоПолимера» помогают ветеранам Кирово-Чепецка
Цифровые сервисы «Ростелекома» стали доступны пяти тысячам вятских семей
Сроки сдачи экзаменов и проверочных работ для кировских школьников перенесли
Паводок в Кирове: Вятка начала подтапливать прибрежные районы города
В Котельниче разыскивают 52-летнюю женщину
В Кирове водитель иномарки сбил двух пешеходов
На чепецких налетчиков, избивших фельдшера «скорой», завели уголовное дело за побои
В понедельник отключат электричество во всех районах города
Коронавирус в Кирове: 208 случаев заражения, 39 человек ждут подтверждения