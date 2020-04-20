Киров показал очень низкий уровень самоизоляции

20 Апр 2020 2020-04-20T16:20:15+03:00

В Кирове все еще очень мало горожан, готовых самоизолироваться ради своего здоровья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сервис «Индекс самоизоляции» от «Яндекса» показал, что в Кирове низкий уровень самоизоляции. Значение индекса составило всего 1,9 балла, что соответствует очень большому количеству людей на улицах города.

Кирово-Чепецк показал значение в 2,3 балла. Хотя этот результат и выше, чем в облцентре, он недостаточно высокий: хорошим считается результат в 4-5 баллов. Если индекс показывает такое значение, значит жители соблюдают режим карантина.

Соседние регионы также имеют низкий индекс самоизоляции. Например, у Ижевска - 1,9 баллов. У Сыктывкара индекс равен 2,7 балла, а у Перми - 2,5 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU