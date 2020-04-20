2020-04-20T13:57:39+03:00
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Сроки сдачи экзаменов и проверочных работ для кировских школьников перенесли

Однако подготовку к ним все равно никто не отменял
Анастасия РОМАНОВА
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Предварительная дата ЕГЭ назначена на 8 июня.Предварительная дата ЕГЭ назначена на 8 июня.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Кировским школьникам придется повременить с экзаменами и контрольными работами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Так, сроки всероссийских проверочных работ (ВПР) для учащихся 4-8 классов отодвинули на начало следующего учебного года. ВПР нужны для оценки подготовки школьников и усвоения основного курса школьной программы.

Сроки итоговых аттестаций для выпускников 9 и 11 класса также перенесли. На данный момент дата ЕГЭ назначена на 8 июня, однако эту дату могут изменить в связи с эпидобстановкой. Окончательное решение примут после майских праздников.

Выпускники же девятых классов в нынешнем году будут сдавать только два предмета, которые являются обязательными: русский язык и математика. Дату их итоговой аттестации определят после того, как станет известна дата ЕГЭ.

Также для одиннадцатиклассников со следующей недели проведут онлайн-консультации по основным предметам, выбранным школьниками для сдачи экзаменов. Отвечать на вопросы будут ведущие педагоги кировских школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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