Паводок в Кирове: Вятка начала подтапливать прибрежные районы города

20 Апр 2020 2020-04-20T12:32:52+03:00

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За минувшие трое суток Вятка «подросла» на 66 сантиметров. На 20 апреля уровень реки составляет +319 сантиметров от нулевого поста. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Кирова.

Напомним, что специалисты управления гражданской защиты сообщали, что первые подтопления фиксируются при уровне воды 340 сантиметров. Но уже сегодня при отметке 319 сантиметров вода начала подтапливать участки грунтовой дороги в слободе Широковской.

- Глубина подтопления - 5 - 10 см. На придомовые территории вода не зашла, - рассказали в управлении.

В текущем году Гидрометцентр прогнозирует максимальный подъем воды на уровне 370-450 см.

- В ближайшие дни, вероятно, темп паводка замедлится, об этом говорят данные мониторинга состояния рек в Кировской области и в соседних регионах, - отмечают специалисты. - Так, уровень реки Чепцы в Глазове снижается вторые сутки подряд. То есть, по всей видимости, там пик паводка уже прошел.

Отметим, что в нынешнем сезоне такие показатели являются рекордными. К слову, в текущем году начало паводка в Кирове самое раннее за последние 22 года: река «вскрылась» 28 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU