В Котельниче разыскивают 52-летнюю женщину

20 Апр 2020 2020-04-20T14:01:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Котельниче и области ищут 52-летнюю женщину. Галина Рыжкова пропала 15 апреля 2020 года. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает МО МВД «Котельничский». Галине Рыжковой 52 года, рост 165 см, среднего телосложения, глаза карие. На момент ухода из дома женщина была одета в черную болоньевую куртку, синие джинсы, и черную шапку с белыми рисунками.

Любую информацию о женщине просят сообщать по телефонам: (883345)2-18-71 или 6-82-30.

ИСТОЧНИК KP.RU