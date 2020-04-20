В Котельниче разыскивают 52-летнюю женщину
Жительница города пропала 15 апреля 2020 года
Рыжкова Галина пропала 15 апреля 2020 года. Фото: котельничский.43.мвд.рф
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В Котельниче и области ищут 52-летнюю женщину. Галина Рыжкова пропала 15 апреля 2020 года. С тех пор информации о ее местонахождении нет.
Приметы пропавшей сообщает МО МВД «Котельничский». Галине Рыжковой 52 года, рост 165 см, среднего телосложения, глаза карие. На момент ухода из дома женщина была одета в черную болоньевую куртку, синие джинсы, и черную шапку с белыми рисунками.
Любую информацию о женщине просят сообщать по телефонам: (883345)2-18-71 или 6-82-30.
ИСТОЧНИК KP.RU