В Кирове водитель иномарки сбил двух пешеходов
Ночью, 18 апреля, водитель Kia Rio сбил двух человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.
В два часа ночи 21-летний водитель Kia Rio не заметил пешеходов при движении задним ходом и сбил их. В результате аварии молодой человек и 22-летняя девушка получили травмы, помощь медиков им не понадобилась.
Похожий случай произошел в поселке Афанасьево на улице Красных Партизан. 24-летний водитель «двенадцатой» сбил на пешеходном переходе 16-летнюю девушку. Подросток получила травмы, госпитализация не потребовалась.
Водитель «двенадцатой» сбил пешехода. Фото: vk.com/gibdd43
C 17 по 19 апреля, на территории Кировской области произошло шесть ДТП, в которых восемь человек получили травмы.
Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU