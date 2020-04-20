2020-04-20T11:40:54+03:00
Происшествия

В Кирове водитель иномарки сбил двух пешеходов

Авария произошла на улице Ленина
Виктор Карпов
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Водитель Kia Rio сбил двух человек. Фото: vk.com/gibdd43Водитель Kia Rio сбил двух человек. Фото: vk.com/gibdd43
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Ночью, 18 апреля, водитель Kia Rio сбил двух человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В два часа ночи 21-летний водитель Kia Rio не заметил пешеходов при движении задним ходом и сбил их. В результате аварии молодой человек и 22-летняя девушка получили травмы, помощь медиков им не понадобилась.

Похожий случай произошел в поселке Афанасьево на улице Красных Партизан. 24-летний водитель «двенадцатой» сбил на пешеходном переходе 16-летнюю девушку. Подросток получила травмы, госпитализация не потребовалась.

Водитель «двенадцатой» сбил пешехода. Фото: vk.com/gibdd43

Водитель «двенадцатой» сбил пешехода. Фото: vk.com/gibdd43

C 17 по 19 апреля, на территории Кировской области произошло шесть ДТП, в которых восемь человек получили травмы.

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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