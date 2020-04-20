2020-04-20T16:01:48+03:00
Происшествия

На чепецких налетчиков, избивших фельдшера «скорой», завели уголовное дело за побои

По вменяемой статье им грозит до двух лет тюрьмы
Маргарита Акагиева
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Оба драчуна сейчас ждут окончания расследования уголовного дела.Оба драчуна сейчас ждут окончания расследования уголовного дела.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кирово-Чепецке на двоих местных жителей завели уголовное дело за нападение на бригаду скорой помощи. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Напомним, 17 апреля, около 22 часов, двое чепчан, будучи пьяными, напали на врача и водителя скорой помощи. По словам очевидцев, медики приезжали на вызов к потенциально зараженным коронавирусом. Нападавшие подкараулили фельдшера, когда тот вышел из подъезда, и избили.

Обоих налетчиков нашли за сутки. Ими оказались 35-летний и 31-летний местные жители. Драчунов задержали. Сейчас на них заведено уголовное дело за «побои из хулиганских побуждений». По этой статье чепчанам грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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