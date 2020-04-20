На чепецких налетчиков, избивших фельдшера «скорой», завели уголовное дело за побои

20 Апр 2020 2020-04-20T16:01:48+03:00

По вменяемой статье им грозит до двух лет тюрьмы

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В Кирово-Чепецке на двоих местных жителей завели уголовное дело за нападение на бригаду скорой помощи. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Напомним, 17 апреля, около 22 часов, двое чепчан, будучи пьяными, напали на врача и водителя скорой помощи. По словам очевидцев, медики приезжали на вызов к потенциально зараженным коронавирусом. Нападавшие подкараулили фельдшера, когда тот вышел из подъезда, и избили.

Обоих налетчиков нашли за сутки. Ими оказались 35-летний и 31-летний местные жители. Драчунов задержали. Сейчас на них заведено уголовное дело за «побои из хулиганских побуждений». По этой статье чепчанам грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU