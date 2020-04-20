Коронавирус в Кирове: 208 случаев заражения, 39 человек ждут подтверждения

20 Апр 2020 2020-04-20T10:47:51+03:00

Еще 39 случаев ожидают подтверждения из местной лаборатории. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все пациенты получают необходимое лечение в инфекционных госпиталях

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По состоянию на 20 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 208 случаев заражения коронавирусом;

- 14 случаев выздоровления;

- 2 случая смерти;

- 2762 человека находятся на домашнем карантине, среди них 221 ребенок;

- 3630 человек сняли с карантина за период наблюдения, включая 481 ребенка;

- 1443 тестов на коронавирус сделано за последние сутки;

- 1181 человек прошел обследование на инфекцию за последние сутки.

Карта распространения инфекции по районам. Фото: vk.com/medkirovru

На сегодняшнее утро добавилось еще 26 случаев заражения. 39 человек ждут результатов анализов из лаборатории местного Центра гигиены и эпидемиологии. Все пациенты находятся в трех госпиталях, развернутых на базе городской инфекционной больницы, кировского кожвендиспансера и Талицкого детского университета. Они находятся в удовлетворительном состоянии и получают все необходимое лечение.

Убедительно просим всех кировчан, в особенности людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания, оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU