Коронавирус в Кирове: 208 случаев заражения, 39 человек ждут подтверждения
По состоянию на 20 апреля в Кировской области зарегистрировано:
- 208 случаев заражения коронавирусом;
- 14 случаев выздоровления;
- 2 случая смерти;
- 2762 человека находятся на домашнем карантине, среди них 221 ребенок;
- 3630 человек сняли с карантина за период наблюдения, включая 481 ребенка;
- 1443 тестов на коронавирус сделано за последние сутки;
- 1181 человек прошел обследование на инфекцию за последние сутки.
Карта распространения инфекции по районам. Фото: vk.com/medkirovru
На сегодняшнее утро добавилось еще 26 случаев заражения. 39 человек ждут результатов анализов из лаборатории местного Центра гигиены и эпидемиологии. Все пациенты находятся в трех госпиталях, развернутых на базе городской инфекционной больницы, кировского кожвендиспансера и Талицкого детского университета. Они находятся в удовлетворительном состоянии и получают все необходимое лечение.
Убедительно просим всех кировчан, в особенности людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания, оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU